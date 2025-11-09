Mann wollte in Innsbruck Fahrrad rauben und bedrohte Besitzer mit Umbringen

Ein bislang Unbekannter versuchte am Samstag gegen 20 Uhr in der Museumstraße in Innsbruck einem 33-Jährigen das Fahrrad zu rauben. Zunächst lenkte der Mann das Opfer durch ein am Boden liegendes Elektrogerät ab, dann griff er nach dem Fahrrad.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 33-Jährige stürzte zu Boden, konnte sich aber aufrichten und schließlich mit dem Fahrrad flüchten. Der Unbekannte verfolgte den Mann und bedrohte diesen mit dem Umbringen, heißt es im Polizeibericht.