Zwei Autos prallten in Tarrenz zusammen: 62-Jähriger verletzt

Tarrenz – Im Kreuzungsbereich einer Gemeindestraße in Tarrenz mit der Mieminger Straße (B189) kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 54-jähriger Autofahrer bog laut Polizei vorschriftswidrig nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.