Im Kreuzungsbereich
Zwei Autos prallten in Tarrenz zusammen: 62-Jähriger verletzt
Tarrenz – Im Kreuzungsbereich einer Gemeindestraße in Tarrenz mit der Mieminger Straße (B189) kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 54-jähriger Autofahrer bog laut Polizei vorschriftswidrig nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.
Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 62-jährige Lenker leichte Verletzungen. Weitere Insassen sowie der 54-jährige Deutsche blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)