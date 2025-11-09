Fotogalerie vom Spiel

Erlösender Premierensieg: Umhausen wurde die Rote Laterne los

Umhausens Luca Gstrein behauptete im Zweikampf den Ball.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305