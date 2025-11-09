Wattener Pinguine schrieben erstmals an, Niederlagen für Kundl und Kufstein
Im fünften Spiel feierten die Wattener Pinguine am Samstagabend beim 6:3-Heimsieg gegen Dornbirn den ersten Saisonsieg in der Ö-Eishockey-Liga. Erst am Vormittag als Ersatz für die beiden vor die Türe gesetzten Legionäre Ricards Purins und Martin Sulcs vorgestellt, lieferte der lettische Neuzugang Mikus Mintautiskis mit vier Scorerpunkten (ein Tor, drei Vorlagen) gleich ab. Und zeigte, warum er in den vergangenen Jahren in der Alps Hockey League brillieren konnte.
Den Wattenern gelang im ersten Heimspiel ein Blitzstart, schon nach dem ersten Drittel führte die Truppe von Fabian Hechenberger komfortabel mit 4:0.
Weniger gut verlief der Samstag für die Liga-Rivalen Kufstein (2:4-Niederlage in Hohenems) und Kundl (1:5-Pleite gegen Lustenau). Die siegreichen Vorarlberger Clubs sind dem Tiroler Trio in der Tabelle mittlerweile auch schon enteilt. (TT.com)
Ö-Eishockey-Liga
Wattens - Dornbirn 6:3 (4:0, 1:2, 1:1). Tore für Wattens: Frischmann (2), Burkhart, Nußbaumer, Huber, Mintautiskis.
Hohenems - Kufstein 4:2 (1:1, 0:0, 3:1). Tore für Kufstein: Hammerle, Prock.
Kundl - Lustenau 1:5 (1:2, 0:2, 0:1). Tor für Kundl: Mackner.