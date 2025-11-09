Wattener Pinguine schrieben erstmals an, Niederlagen für Kundl und Kufstein

Im fünften Spiel feierten die Wattener Pinguine am Samstagabend beim 6:3-Heimsieg gegen Dornbirn den ersten Saisonsieg in der Ö-Eishockey-Liga. Erst am Vormittag als Ersatz für die beiden vor die Türe gesetzten Legionäre Ricards Purins und Martin Sulcs vorgestellt, lieferte der lettische Neuzugang Mikus Mintautiskis mit vier Scorerpunkten (ein Tor, drei Vorlagen) gleich ab. Und zeigte, warum er in den vergangenen Jahren in der Alps Hockey League brillieren konnte.