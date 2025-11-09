Medientag am 13. November
Nachrichten im digitalen Zeitalter: „Es ist keine Zauberei, junge Menschen zu erreichen“
Während sich die junge Generation zunehmend über Social-Media informieren, machen ältere das noch über die klassischen Medien wie Zeitung und Fernsehen.
© BARBARA GINDL
Am 13. November findet in Innsbruck der Medientag der Universität Innsbruck statt. Zu Gast sind ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis. Sie gehen unter verschiedenen Fragen rund um Vertrauen im digitalen Zeitalter nach.