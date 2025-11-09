Medientag am 13. November

Nachrichten im digitalen Zeitalter: „Es ist keine Zauberei, junge Menschen zu erreichen“

Während sich die junge Generation zunehmend über Social-Media informieren, machen ältere das noch über die klassischen Medien wie Zeitung und Fernsehen.
© BARBARA GINDL
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Am 13. November findet in Innsbruck der Medientag der Universität Innsbruck statt. Zu Gast sind ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis. Sie gehen unter verschiedenen Fragen rund um Vertrauen im digitalen Zeitalter nach.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561