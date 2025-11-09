Ein neuer Anlauf gegen die Klimakrise

30 Jahre nach dem ersten Klimagipfel in Rio und 10 Jahre nach jenem von Paris versucht die Welt einmal mehr, ein ambitioniertes Ziel für einen wirksamen Klimaschutz zu finden.

Von Montag an wird die Weltgemeinschaft zwölf Tage lang nach einem gemeinsamen Ziel zur Anpassung an den Klimawandel suchen, „Global Goal on Adaptation, GGA“ genannt. Und dabei wird, wie schon im Vorjahr bei der COP29, die Finanzierung der wesentliche Punkt sein.

Denn Katastrophen wie Wirbelstürme und Dürren nehmen infolge der Erderwärmung weiter zu – und dennoch stellen die reichen Industriestaaten ärmeren Ländern weiterhin nicht genügend Geld für die Anpassung an den Klimawandel bereit. Die Finanzierung halte mit dem Tempo der Klimakrise „nicht Schritt“, erklärte UNO-Generalsekretär António Guterres vor einer Woche bei der Veröffentlichung eines Berichts des UNO-Umweltprogramms (UNEP). Demzufolge hinken die Industriestaaten bei der Klimaanpassung weiter ihren eigenen Hilfszusagen hinterher.

Rekord-Emission 2024

Eine Herausforderung für den UNO-Klimagipfel in Brasilien besteht genau darin, bereits gemachte Versprechen in die Tat umzusetzen. Doch das Gegenteil passiert: Die USA – der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen – sind unter Präsident Donald Trump erneut aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen. Trotz der auf der UNO-Klimakonferenz 2023 vereinbarten Abkehr von fossilen Brennstoffen planen die USA und andere Länder, noch mehr Kohle, Öl und Gas zu fördern. Global erreichten die jährlichen Treibhausgasemissionen 2024 statt eines Rückgangs einen neuen Höchststand.

Die EU hatte zudem eine wichtige UNO-Frist verpasst. Die EU-Staaten einigten sich erst vergangenen Mittwoch auf ein Zwischenziel für 2035, das eine Emissionsminderung in einer Spanne von 66,25 bis 72,5 Prozent vorsieht. Die Zusagen des weltgrößten Klimaverschmutzers China enthalten zwar Verbesserungen, bleiben aber bewusst äußerst vage.

Das Logo der UNO-Klimakonferenz COP30, die ab Montag bis zum 21. November im brasilianischen Belém stattfindet. © AFP/SA

Trotz solcher Rückschritte hält die ehemalige UNO-Klimachefin Patricia Espinosa die COP-Gipfel nach wie vor für „absolut notwendig“, um die Länder zusammenzubringen und sie für ihr Handeln – oder ihre Untätigkeit – zur Rechenschaft zu ziehen. „Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt, einer so großen Bedrohung für die Menschheit zu begegnen“, sagte sie kürzlich bei Klimagesprächen in Deutschland.

Auch der Wald wird bei der COP30 im Zentrum stehen, schon allein deswegen, weil Gastgeber Brasilien bereits im Vorfeld des Klimagipfels das Projekt „Tropical Forest Forever Facility (TFFF)“ als Finanzierungsmodell für den Tropenwaldschutz angeteasert hat. Greenpeace Österreich sah es ebenfalls als zentral an, dass es in Belém zu einem „starken Bekenntnis der Staatengemeinschaft zum Schutz der Wälder“ kommen solle.

Erfolg bei Erneuerbaren

Die wohl bedeutendste Entwicklung im Kampf gegen den Klimawandel ist der Ausbau erneuerbarer Energien – der schon lange vor Paris begann. Laut einer neuen Studie der britischen Nichtregierungsorganisation Energy & Climate Intelligence Unit ist der Anteil erneuerbarer Energien in den vergangenen zehn Jahren deutlich schneller gewachsen, als von zahlreichen Beobachtern prognostiziert: um 41 Prozent bis Ende 2024.

China hat – ursprünglich aufbauend auf westlichen Innovationen – seine erneuerbaren Energiequellen enorm ausgebaut. © AFP

Aufbauend auf den Innovationen aus Europa und den USA übernahm China in den 2000er-Jahren die Führung im Bereich der erneuerbaren Energien. Diese enormen Investitionen machen sich nun bezahlt – mit einem massiven Ausbau in der Volksrepublik, der 2024 ganze 60 Prozent der weltweit neu installierten Solarkapazität ausmachte.

Auch Europa bemüht sich, aufgeschreckt durch die Energiekrise nach Russlands Überfall auf die Ukraine, seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Einige Entwicklungsländer treiben die Energiewende mit der günstiger gewordenen chinesischen Technologie in rasantem Tempo voran. (TT, APA)