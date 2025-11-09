18-Jähriger wollte in Innsbruck Ampelmast besteigen, Flucht vor Polizei endete rasch

Einen kuriosen Einsatz hatte am Samstagabend die Polizei in Innsbruck: Eine Streife sah kurz nach 22 Uhr, wie ein junger Mann in der Brixner Straße einen Ampelmast hochklettern wollte. Der Mann flüchtete vor der Polizei und beging dabei „diverse Anstandsverletzungen und mehrere Verkehrsverwaltungsübertretungen“.

Weit kam er allerdings nicht. Beim Hauptbahnhof hielt die Polizeistreife den Mann „unter Anwendung von Körperkraft“ an und nahm ihn fest. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 18-jährigen Einheimischen. Ihn erwartet nun eine Anzeige auf freiem Fuß. (TT.com)