Junge Tirolerin wurde Opfer von Betrug mit Kryptowährung

Strassen – Eine 20-Jährige aus Strassen wurde Opfer eines Online-Betrugs mit Kryptowährung. Unbekannte kontaktierten die Frau zwischen 30. Juli und 1. September über eine Social-Media-Plattform und verleiteten sie, durch Registrierung einer Online-Wallet Geld zu überweisen.

„Im Gegenzug wurden in einer auf das Opfer ausgewiesenen Website ein Guthaben und ein Gewinn vorgegeben“, berichtet die Polizei. Zu einer Auszahlung kam es jedoch nie. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. (TT.com)