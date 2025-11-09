Alko-Lenker (22) verlor in Hägerau die Kontrolle und prallte gegen Mauer

Zwei Verletzte forderte ein Autounfall in der Nacht auf Samstag im Außerfern. Laut Polizei fuhr ein 22-Jähriger kurz nach 3 Uhr auf der Lechtalstraße (B198) von Hägerau in Richtung Steeg. Bei der Ortsausfahrt von Hägerau verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte frontal gegen eine Stützmauer.