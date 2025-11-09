Zwei Verletzte
Alko-Lenker (22) verlor in Hägerau die Kontrolle und prallte gegen Mauer
Zwei Verletzte forderte ein Autounfall in der Nacht auf Samstag im Außerfern. Laut Polizei fuhr ein 22-Jähriger kurz nach 3 Uhr auf der Lechtalstraße (B198) von Hägerau in Richtung Steeg. Bei der Ortsausfahrt von Hägerau verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte frontal gegen eine Stützmauer.
Durch den Anprall wurden sämtliche Airbags sowie der automatische Notruf ausgelöst. Der 22-Jährige sowie sein 15-jähriger Bruder am Beifahrersitz wurden verletzt und ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Ein auf der Rückbank mitfahrender 17-Jähriger blieb laut Erstdiagnose unverletzt.
Die Polizei führte beim Lenker einen Alkotest durch, der positiv verlief. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)