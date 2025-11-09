Hochschwangere Frau stirbt bei Unfall auf Brennerautobahn in Italien

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn (A22) in Italien kam am Freitag eine hochschwangere Frau ums Leben. Die 36-Jährige war in der Früh zwischen Mantua und Verona unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lkw vor ihr auffuhr, berichten italienische Medien.