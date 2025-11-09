Unter Lkw eingeklemmt
Hochschwangere Frau stirbt bei Unfall auf Brennerautobahn in Italien
Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn (A22) in Italien kam am Freitag eine hochschwangere Frau ums Leben. Die 36-Jährige war in der Früh zwischen Mantua und Verona unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lkw vor ihr auffuhr, berichten italienische Medien.
Ihr Auto wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Für die Italienerin und ihr ungeborenes Kind, das sie in wenigen Tagen zur Welt bringen sollte, kam jede Hilfe zu spät. (TT.com)