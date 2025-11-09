Von „Panikmache“ bis „Hetze“: Heftige Kritik an FPÖ-Antrag zum Haller Schwimmbad

Ein Antrag der FPÖ „zur Erhöhung der Sicherheit im Haller Schwimmbad“ ließ in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Wogen hochgehen. Freiheitliche verweisen auf Vorfälle in anderen Bundesländern. Hall AG hebt Sicherheitskonzept hervor – von Schulungen bis zum einheitlichen Codewort.