Debatte über Sicherheitskonzept
Von „Panikmache“ bis „Hetze“: Heftige Kritik an FPÖ-Antrag zum Haller Schwimmbad
Sicherheitsrelevante Vorfälle gab es im Haller Schwimmbad bisher keine. Die anderen Fraktionen werfen der FPÖ deshalb „Angstmache“ vor.
© Axel Springer
Ein Antrag der FPÖ „zur Erhöhung der Sicherheit im Haller Schwimmbad“ ließ in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Wogen hochgehen. Freiheitliche verweisen auf Vorfälle in anderen Bundesländern. Hall AG hebt Sicherheitskonzept hervor – von Schulungen bis zum einheitlichen Codewort.