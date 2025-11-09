50 Feuerwehrleute im Einsatz

Brand in Einfamilienhaus im Zillertal: Küche komplett zerstört

Starker Rauch stieg am Sonntagnachmittag aus dem Haus auf.
© ZOOM.TIROL

Der Bewohner des Hauses konnte rechtzeitig flüchten. Drei Feuerwehren waren im Einsatz. Der Schaden dürfte enorm sein.

