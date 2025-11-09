Krisengipfel in der Wirtschaftskammer: Präsident Mahrer bleibt im Amt

Wien, Innsbruck – Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bleibt trotz heftiger Kritik aus den eigenen Reihen an seiner Vorgehensweise in der Gehaltsdebatte im Amt. Mahrer sei bei einem Krisengipfel der Wirtschaftskammer-Spitzen am Sonntagnachmittag in Wien das Vertrauen „geschlossen und einstimmig“ ausgesprochen worden, bestätigte WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger am Abend in einer Aussendung. Über den Inhalt des Treffens werde Mahrer am Montag selbst informieren, hieß es weiter.

Der Gipfel fand laut Danninger zwischen den Präsidentinnen und Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich sowie der neun Landeskammern „auf Wunsch“ Mahrers statt. Zuvor hatten die WK-Präsidentinnen aus Tirol und Oberösterreich, Barbara Thaler und Doris Hummer, seine Kommunikation in der WKÖ-Gehaltsdebatte als „einziges Desaster“ und „dilettantisch“ bezeichnet.