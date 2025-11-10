Heuer nur 44 Prozent der neuen Lehrer mit voller Ausbildung

Beim Lehrermangel gab es in diesem Schuljahr erstmals wieder eine leichte Entspannung, Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ortet wegen gestiegenen Interesses an Lehramtsstudium und Quereinstieg eine "Renaissance des Lehrerberufs". Mit voll ausgebildetem Personal konnten die knapp 4.100 offenen Posten im Herbst aber vergleichsweise selten besetzt werden: Nur 44 Prozent der Neuaufnahmen waren Lehramtsabsolventen, das sind weniger als in den vergangenen Jahren.

Im Schuljahr 2022/23 hatten 56 Prozent der neu angestellten Pädagoginnen und Pädagogen eine volle Lehrausbildung, im Vorjahr waren es laut Zahlen des Bildungsministeriums noch 51 Prozent. Dort führt man den Rückgang vor allem im Pflichtschulbereich (v.a. Volks- und Mittelschule) darauf zurück, dass in den vergangenen Jahren viele Pädagogen bereits während des Studiums angestellt wurden und sich dadurch der Pool derjenigen, die nach dem Abschluss frisch angestellt werden können, automatisch verkleinert habe.

Unterdessen ist der Anteil der Lehramtsstudierenden bei den Neuanstellungen mit über 27 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen (plus sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Dabei hat der überwiegende Teil bereits die Leistung von mindestens zwei Studienjahren (120 ECTS) erbracht, wie eine erstmalige Auswertung des Ministeriums zeigt. Zur Einordnung: Ab kommendem Jahr soll die Lehrerausbildung für alle aus drei Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterstudium bestehen, für den Unterricht in der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, berufsbildende mittleren Schule/BMHS) sind es derzeit noch vier plus zwei Jahre.

Der Anteil der Quereinsteiger ist trotz eines Bewerberrekords mit 12 Prozent nur geringfügig gestiegen. Beim 2022 als Reaktion auf den Lehrermangel gestarteten Quereinsteigerprogramm kann man mit facheinschlägigem Studienabschluss und passender Berufserfahrung bei regulärem Gehalt an Schulen unterrichten, muss aber berufsbegleitend eine pädagogische Ausbildung abschließen. Voraussetzung ist die Zertifizierung durch eine Kommission, früher war das auch in Fächern ohne Lehrermangel möglich. Seit Herbst ist die Anzahl neuer Zertifizierungen begrenzt und es gibt Vorrang für Mangelfächer wie Deutsch oder Informatik. Leicht zurückgegangen ist der Anteil alter Sonderverträge für Absolventen reiner Fachstudien oder Lehrer für den fachpraktischen Unterricht an BMHS.