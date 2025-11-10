Von Straße abgekommen
Auto kippte in Itter von Mauer auf Straße: Lenker und Beifahrer ins Krankenhaus gebracht
Itter – Glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Sonntagabend in Itter aus. Ein 36-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden kam um 20.20 Uhr in einer Rechtskurve von der Itterstraße (L205) ab, fuhr auf eine ansteigende Steinmauer und kippte anschließend auf die Fahrbahn zurück. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker und sein 19-jähriger Beifahrer aus der Schweiz konnten den Pkw selbst verlassen.
Der 19-Jährige dürfte laut Polizei durch das Auslösen des Seitenairbags Abschürfungen im Bereich der Schläfe erlitten haben. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Beide Männer wurden von der Rettung zur medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. Das Auto wurde stark beschädigt. (TT.com)