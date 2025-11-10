Zweitägiges Turnier

Warum Innsbruck und nicht Las Vegas den Black-Jack-Weltmeister küren darf

Das Team, das die WM in Innsbruck ausrichtet (v.l.): Markus Koppelstätter (Key Account Manager), Martin König (Direktor Casino Innsbruck & Seefeld) und Maciej Turkiewicz (Turnierleitung).
© Casinos Austria
Matthias Christler

Von Matthias Christler

In einer Woche wird im Casino in Innsbruck bei der Black-Jack-Weltmeisterschaft um 175.000 Euro gespielt. Das Turnier sei nicht nur für den künftigen Weltmeister ein Gewinn, sondern auch für die Stadt, ist sich der Initiator sicher.

