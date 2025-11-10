Eine Person verletzt

Auffahrunfall auf Inntalautobahn im Unterland: Stau im Frühverkehr

Der Pkw wurde massiv beschädigt.
© ZOOM.TIROL

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051