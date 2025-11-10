Unermüdliche Freiwillige

38.000 kostenlose Nachhilfe-Stunden in 17 Jahren – Tiroler Verein hat noch viel vor

Seit Gründung des Vereins „Kostenlose Nachhilfe“ ist Initiator Helmut Zander als Obmann für alles Organisatorische zuständig.
© Verein Kostenlose Nachhilfe
Michael Domanig

2009 hat der Pensionist Helmut Zander damit begonnen, kostenlose Nachhilfestunden für Kinder aus sozial bedürftigen Familien zu geben. Aktuell sind über 70 Freiwillige mit dabei – und die Nachfrage ist ungebrochen. Das Organisatorische „schupft“ der Initiator auch mit 82 Jahren noch selbst.

