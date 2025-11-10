38.000 kostenlose Nachhilfe-Stunden in 17 Jahren – Tiroler Verein hat noch viel vor

2009 hat der Pensionist Helmut Zander damit begonnen, kostenlose Nachhilfestunden für Kinder aus sozial bedürftigen Familien zu geben. Aktuell sind über 70 Freiwillige mit dabei – und die Nachfrage ist ungebrochen. Das Organisatorische „schupft“ der Initiator auch mit 82 Jahren noch selbst.