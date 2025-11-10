Foo Fighters kommen im Sommer 2026 nach München und Wien

Wien, München – Die Foo Fighters kommen 2026 nach Europa: Vom 10. Juni in Oslo bis zum 10. Juli in Lissabon gastiert die Band im Rahmen ihrer „Take Over Tour“ in Stadien, Arenen und auf Festivalbühnen – auch in Deutschland und Österreich.

Am 17. Juni 2026 macht die Truppe in München Halt, wo sie in der Allianz-Arena mit Support von Inhaler und Otoboke Beaver auftreten wird. Am 1. Juli folgt dann eine Show im Berliner Olympiastadion. In der Hauptstadt sind Idles und Fat Dog mit von der Partie. Tickets für die deutschen Konzerte werden hier erhältlich sein.

Wien-Konzert am 3. Juli

Am 3. Juli steht das Ernst-Happel-Stadion in Wien auf dem Tour-Programm, gab Veranstalter Barracuda Music am Montag bekannt. Als Support bringen sie Idles und Fat Dog mit.