Interview mit China-Experte
Chinas Marsch an die Weltspitze, Duell mit den USA – und ein Europa am Rand
Mit einer machtvollen Militärparade feierte China Anfang September den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Mehr als 10.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee marschierten am Platz des Himmlischen Friedens.
© imago/Yongzjen
Der deutsche China-Experte Hanns W. Maull über den Aufstieg der neuen Weltmacht und den Kampf um den globalen Führungsanspruch zwischen der Volksrepublik und den USA. Und ein Europa am Rand.