Zwei Jäger im Zillertal in Bergnot geraten: Hubschrauber rückte zur Bergung aus

Die beiden Männer hatten eine Gämse geschossen und kamen dabei in unwegsames Gelände. Sie konnten unverletzt geborgen werden.

Mayrhofen – Zwei deutsche Jäger, die für einen Jagdausflug im Mayrhofener Ortsteil Ginzling unterwegs waren, mussten am Sonntagabend mit dem Hubschrauber vom Berg gerettet werden. Der 55-jährige Pächter des Reviers und ein Kollege (28) hatten im Gebiet der Jaunalm eine Gämse geschossen. Das Tier stürzte daraufhin in eine steile Rinne ab.

Beim Versuch, das Wild zu bergen, gerieten die beiden Jäger in unwegsames Gelände. In der Dunkelheit erschien ihnen ein Weiterkommen zu gefährlich, sie setzten gegen 19.30 Uhr einen Notruf ab.