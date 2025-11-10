Uraufführung als Höhepunkt
Warum eine Tirolerin ein Benefizkonzert für das Zammer Krankenhaus veranstaltet
Beim Benefizkonzert in der Kapelle des St. Vinzen Krankenhauses in Zams geben unter anderem Miwa Burger (Mitte), Heidemarie Mravlag am Violoncello (r.) und Valérie Timofeeva am Klavier (l.) verschiedene Werke zum Besten.
© Miwa Burger
Miwa Burger organisiert bereits zum zweiten Mal ein Benefizkonzert in Zams. Mit freiwilligen Spenden soll heuer das Palliativteam des St. Vinzenz Krankenhauses in Zams unterstützt werden.