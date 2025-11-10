Kitzbüheler Ski Club lädt zur Eröffnung des Toni-Sailer-Platzes

Am 17. November würde Toni Sailer seinen 90. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass wird in Kitzbühel an diesem Abend der Toni-Sailer-Platz eröffnet und jeder ist herzlich willkommen. Wenig später wird um 20.15 Uhr die neue TV-Dokumentation „Toni Sailer – Spuren einer Legende“ gezeigt.