Eigener Platz und TV-Doku
Kitzbüheler Ski Club lädt zur Eröffnung des Toni-Sailer-Platzes
Die Kitzbüheler Skilegende bekommt nun einen eigenen Platz in der Stadt. Am 17. November wird er eröffnet.
© The History Collection/Alamy
Am 17. November würde Toni Sailer seinen 90. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass wird in Kitzbühel an diesem Abend der Toni-Sailer-Platz eröffnet und jeder ist herzlich willkommen. Wenig später wird um 20.15 Uhr die neue TV-Dokumentation „Toni Sailer – Spuren einer Legende“ gezeigt.