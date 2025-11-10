Olympionikin Mikutina zu Gast bei internationalem Eiskunstlaufbewerb in Innsbruck

Die Tiroler Landeshauptstadt wird kommende Woche zum Treffpunkt für EiskunstläuferInnen aus aller Welt. Der Innsbrucker Eislaufverein richtet von Mittwoch bis Sonntag zwei parallel laufende Wettbewerbe aus.

Innsbruck – Die Eishalle Innsbruck verwandelt sich für fünf Tage in eine internationale Bühne für Eiskunstlauf, denn von 12. bis 16. November findet nicht nur der traditionelle Eiscup statt. Besonders stolz ist der Innsbrucker Eislaufverein auf die Premiere des „Cup of Innsbruck", der unter dem Dach des Weltverbandes ISU ausgetragen wird. „Das ist für uns etwas Besonderes", erklärt Linda Held, Schriftführerin des Vereins.

Als Highlight dürfen sich die Zuschauer auf einen Auftritt der österreichischen Olympiateilnehmerin Olga Mikutina freuen. Die Spitzenathletin wird neben zahlreichen internationalen TeilnehmerInnen ihr Können auf dem Eis präsentieren.

TeilnehmerInnen aus aller Welt

Parallel zum internationalen Wettbewerb findet der bereits 29. Eiscup statt. Bei diesem Interclub-Eiskunstlaufbewerb treten SportlerInnen aus Österreich und den Nachbarländern an, darunter auch zahlreiche Nachwuchstalente aus Tirol.

Die große Nachfrage hat die Organisatoren dazu bewogen, den ursprünglich für vier Tage geplanten Bewerb auf fünf Tage auszuweiten. „Wir freuen uns über das große Interesse und erwarten TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt – unter anderem aus Australien und Südafrika", so Held.

Logistische Herausforderung

Für den Innsbrucker Eislaufverein bedeutet die Ausrichtung beider Wettbewerbe eine logistische Herausforderung, die mit viel ehrenamtlichem Engagement gemeistert wird. Umso mehr hofft der Verein auf zahlreiche ZuschauerInnen, die die AthletInnen anfeuern.