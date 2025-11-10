Nach schwerer Kollision auf Drautalstraße in Kärnten: Osttiroler Ehepaar im Spital

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen halb sechs auf der Drautalstraße bei Pursanitz in Kärnten: Der Pkw eines Osttiroler Ehepaars, gelenkt von einem 65-Jährigen, kollidierte mit dem Wagen einer 36-jährigen Frau, die mit ihrem Mann und zwei Mädchen an Bord auf der Gegenfahrbahn unterwegs war.

Der Unfallhergang ist laut Polizei bislang nicht geklärt. Einem Bericht des ORF Kärnten zufolge wurde das Auto des Osttirolers, der mit seiner Frau in Richtung Spittal fuhr, in einen Acker am Straßenrand geschleudert. Der Wagen der Jungfamilie schlitterte auf der Straße in ein weiteres nachkommendes Auto. Erneut kam es zu einer Kollision – der Pkw wurde dabei allerdings nur leicht beschädigt.

Nach dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Möllbrücke wurde die Unfallstelle abgesichert und der Pkw des Osttirolers mittels Seilwinde aus dem Acker gezogen.