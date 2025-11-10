Erler Kinderbazar sammelt 650 Euro für Verein „Schritt für Schritt“

Ein Tag des Gebens und Nehmens brachte am Nationalfeiertag in Erl eine beachtliche Spendensumme für entwicklungsverzögerte Kinder und Jugendliche ein. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ wechselten Kleidung und Bücher ihre BesitzerInnen - für den guten Zweck.

Erl – Der am 26. Oktober im Rahmen des Tages der Gemeinde veranstaltete Kinderkleidungs- und Bücherbazar in Erl erwies sich als voller Erfolg. Die BesucherInnen konnten nach Herzenslust in gespendeten Kindersachen und Büchern stöbern und den Preis für ihre Fundstücke selbst bestimmen. Die Spenden wanderten direkt in eine Box für den guten Zweck.

Insgesamt kamen dabei 650 Euro zusammen, die dem Verein „Schritt für Schritt“ übergeben wurden. Die Organisation unterstützt entwicklungsverzögerte Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu größtmöglicher Selbstständigkeit.

Alle halfen zusammen

Der Erfolg der Veranstaltung wurde durch das Engagement vieler HelferInnen ermöglicht. Dazu zählten Eltern mit ihren Sachspenden, Nina für das Sichten und Sortieren der Bücher sowie Paula, Helene und Anna, die tatkräftig mithalfen. Auch Gemeinde und Pfarre Erl trugen mit der Bereitstellung der Räumlichkeiten zum Gelingen bei.