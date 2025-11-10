Wühlkiste für Kinder
30. Sammlerbörse in Imst mit Versteigerung und vielen Tombolapreisen
Ob Briefmarken, Münzen, Mineralien oder alte Ansichtskarten: Sammlerfreunde kommen am Sonntag, 16. November, von 9 bis 16 Uhr in der Wirtschaftskammer Imst voll auf ihre Kosten: Im Rahmen der 30. Oberländer Sammlerbörse wird alles Sammelwürdige ausgestellt und kann zu günstigen Preisen ersteigert werden.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, seine eigene Sammlung schätzen zu lassen, außerdem gibt es alle 30 Minuten eine Verlosung. Für Kinder wird eine Wühlkiste zur freien Entnahme aufgestellt. (TT)