30. Sammlerbörse in Imst mit Versteigerung und vielen Tombolapreisen

Ob Briefmarken, Münzen, Mineralien oder alte Ansichtskarten: Sammlerfreunde kommen am Sonntag, 16. November, von 9 bis 16 Uhr in der Wirtschaftskammer Imst voll auf ihre Kosten: Im Rahmen der 30. Oberländer Sammlerbörse wird alles Sammelwürdige ausgestellt und kann zu günstigen Preisen ersteigert werden.