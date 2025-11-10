„Eine Sensation“

Schlange bis in die Altstadt: Riesen-Ansturm auf „Eis-Ausschlecken“ in Innsbruck

Von der Eisdiele in der Maria-Theresien-Straße reichte die Schlange zeitweise bis in die Altstadt.
© Weber

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561