„Kratzt an Höchstwerten“

Glühwein bei bis zu 20 Grad in Tirol: Knackt Hoch „Wencke“ den Temperatur-Rekord?

Eine Tasse Glühwein soll normalerweise kalte Finger auftauen und von innen wärmen. Zum Start der Christkindlmärkt am Freitag in Innsbruck kommt die Wärme allerdings von außen: Hoch „Wencke“ lässt das Thermometer kräftig nach oben klettern.
Von Clemens Markart

Wenn die ersten Christkindlmärkte in Tirol aufsperren, werden die BesucherInnen dort eher ins Schwitzen kommen. Denn diese Woche läuft der Föhn zur Höchstform auf: Womöglich beschert er Tirol die höchsten je im November gemessenen Temperaturen.