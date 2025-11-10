- Überblick
Ins Krankenhaus geflogen
Paragleiter in Gnadenwald bei Landewiese abgestürzt
Rettung und ein Hubschrauber standen im Einsatz.
© Daniel Liebl
Wie genau es zu dem Absturz kam ist noch unklar, der Pilot hat Verletzungen unbestimmten Grades am Arm davongetragen.
