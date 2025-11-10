Künstlergruppe aus Berwang zeigt „Facettenreich“ in der Galerie Kronburg

Die Künstlerinnen der Galerie 1336 aus Berwang präsentieren ab 15. November ihre Werke am Klostergut Kronburg bei Zams. Die Ausstellung vereint unterschiedliche Maltechniken und Ausdrucksformen.

Berwang, Zams – Die Künstlergruppe Galerie 1336 aus Berwang bringt frischen Wind in die Galerie am Klostergut Kronburg. Mit ihrer Ausstellung „Facettenreich“ zeigen die sieben Künstlerinnen die ganze Bandbreite ihres kreativen Schaffens. Besucher können sich auf eine inspirierende Reise durch verschiedene künstlerische Ausdrucksformen freuen.

Die Vernissage findet am Samstag, 15. November, um 15 Uhr statt. Dabei werden die Künstlerinnen selbst zu Wort kommen und ihre Werke vorstellen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Gesangsgruppe „Heimische Klänge“.

Vielfalt als Markenzeichen

Was die Ausstellung besonders macht, ist die technische und stilistische Vielfalt. Die Werke reichen von Acryl-, Aquarell- und Pastellmalerei bis hin zu speziellen Techniken wie Enkaustik-Schellack und verschiedenen Mixed-Media-Verfahren. Jede der Künstlerinnen bringt ihre eigene Handschrift und persönliche Bildwelt ein.

Das Kollektiv besteht aus Heidi Sprenger, Rita Koch, Waltraud Sacha, Margit Schratz-Partner, Annemarie Sprenger, Heidi Nasemann und Christine Heim. Sie alle verbindet die Leidenschaft für Kunst und ein konstruktives Miteinander.

Gegenseitige Inspiration

„Wir sind uns gegenseitig Schüler und Lehrer zugleich, Begleiter auf dem künstlerischen Weg sozusagen“, beschreibt die Gruppe ihre Zusammenarbeit. Dabei legen die Künstlerinnen Wert darauf, ihre individuelle Handschrift zu bewahren und gleichzeitig offen für Austausch und Begegnungen zu sein.

Die Werke der Ausstellung sind inspiriert von Natur, Landschaften, Menschen und Begegnungen. Im Mittelpunkt stehen die Freude am künstlerischen Ausdruck und das Teilen besonderer Momente und persönlicher Wahrnehmungen.