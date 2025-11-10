Vandalismus auf der Oberperfer Landesstraße: Leitpflöcke ausgerissen und verstreut

In der Nacht zum Sonntag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft auf Oberperfer Landesstraße (L233) zwischen Straßenkilometer 0,5 und 1,5 mehrere Verkehrseinrichtungen.

Rund 20 Leitpflöcke samt Schneestangen und Wildwarnern wurden aus der Verankerung gerissen und neben der Fahrbahn sowie im Gebüsch verstreut aufgefunden. Außerdem wurde eine Markerstange beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.