Polizei sucht Zeugen
Vandalismus auf der Oberperfer Landesstraße: Leitpflöcke ausgerissen und verstreut
Unbekannte Täter entlang der Oberperfer Landesstraße massive Sachbeschädigungen angerichtet.
Rund 20 Verkehrseinrichtungen wurden mutwillig zerstört – die Polizei sucht nun Zeugen.
In der Nacht zum Sonntag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft auf Oberperfer Landesstraße (L233) zwischen Straßenkilometer 0,5 und 1,5 mehrere Verkehrseinrichtungen.
Rund 20 Leitpflöcke samt Schneestangen und Wildwarnern wurden aus der Verankerung gerissen und neben der Fahrbahn sowie im Gebüsch verstreut aufgefunden. Außerdem wurde eine Markerstange beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.
Die Polizeiinspektion Kematen bittet unter der Tel. 059133-7115 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)