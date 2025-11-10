Täter schnitten Kartons auf und entwendeten Schmuck aus Lkw-Transport

Während eines Waren­transports von Belgien nach Innsbruck griffen bislang Unbekannte zu. Erst Tage später fiel auf, dass Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags verschwunden war.

Vergangene Woche kam es zwischen Donnerstag und Freitag beim Transport von Waren per Lkw von Belgien nach Innsbruck zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter schnitten die Kartonverpackungen an der Unterseite auf und entnahmen den überwiegend aus Schmuck bestehenden Inhalt.

Die leeren beziehungsweise teilweise geleerten Kartons wurden anschließend wieder auf die Paletten gelegt, wodurch die Tat zunächst unbemerkt blieb. Erst am 10. November 2025, beim Umlagern in einer Lagerhalle, wurde der Diebstahl entdeckt.