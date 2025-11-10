Mopedfahrerin kracht in Hall in Auto: Verletzte ins Krankenhaus gebracht

In Hall in Tirol kam es zu einem Auffahrunfall vor einem Schutzweg. Eine 49-jährige Mopedlenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Am Montag gegen 13.40 Uhr ereignete sich in der Bruckergasse in Hall in Tirol, unmittelbar vor einem Schutzweg, ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Moped.

Eine 35-jährige Österreicherin hielt mit ihrem Auto an, um einer Fußgängerin das Überqueren des Schutzweges zu ermöglichen. Die nachfolgende 49-jährige serbische Mopedlenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw auf.