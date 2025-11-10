„Vermögen wird verscherbelt“: Opposition kritisiert „Verschiebung“ von 170 Stadtwohnungen

Für das Budget 2026 plant die Stadt Innsbruck die „Übertragung“ von 170 Wohnungen der Innsbrucker Immobiliengesellschaft an die Neue Heimat. Das oppositionelle Neue Innsbruck sieht einen „Ausverkauf städtischen Vermögens“. Die Stadtführung verteidigt den Schritt vehement, er bringe Vorteile für die Stadt wie auch die MieterInnen.