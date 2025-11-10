Tierquälerei in Ebbs: Zwei tote Katzen in Müllsäcken gefunden

In Ebbs wurden auf der Wildbichler Straße zwei verpackte Katzenleichen entdeckt. Die Ermittlungen zur Herkunft und Todesursache laufen.

Am Sonntag gegen Mitternacht wurden im Bereich der Wildbichler Straße (B175) in Ebbs zwei tote Katzen aufgefunden. Die Tiere waren jeweils in einem schwarzen Müllsack verpackt und im Gebüsch zwischen Fußgängerweg und angrenzendem Schotterweg entsorgt worden.

Die Katzen wiesen keine äußerlichen Verletzungen auf, ein Ertränken kann laut Polizei jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Bei den Tieren handelt es sich um eine schwarze Katze mit Microchip Nr. 900263000762995 – allerdings nicht registriert – sowie eine orange Katze mit Tabbymuster und verkürztem Schwanz von etwa fünf cm Länge.