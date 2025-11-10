Mehr als 100.000 Euro verloren: Absamer fiel auf Anlagenbetrug herein

Ein 59-jähriger Mann aus Absam wurde Opfer eines ausgeklügelten Betrugs über eine Anlageplattform und verlor bei mehreren Überweisungen einen Geldbetrag im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Im Zeitraum vom 6. Juni bis 10. November 2025 wurde ein 59-jähriger Absamer Opfer eines schweren Anlagebetrugs. Über zwei Accounts in sozialen Netzwerken wurde der Mann auf eine WhatsApp-Gruppe aufmerksam, die ihm lukrative Gewinne in Aussicht stellte.

Die bislang unbekannte Täterschaft überzeugte den Mann, mehrere Überweisungen zu tätigen, die sich insgesamt auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag summierten.