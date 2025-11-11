Die Seilbahn-Katastrophe von Kaprun jährt sich zum 25. Mal

Die Seilbahnkatastrophe von Kaprun jährt sich am Dienstag zum 25. Mal: Am 11. November 2000 sind beim Brand in der Standseilbahn auf das Kitzsteinhorn 155 Menschen ums Leben gekommen. Nur zwölf Menschen haben überlebt. Zum Gedenken wird es wie jedes Jahr in der Nähe der Talstation einen ökumenischen Gottesdienst geben, zu dem neben Angehörigen der Opfer auch Vertreterinnen und Vertreter der Gletscherbahnen, der Blaulichtorganisationen und der Gemeinde erwartet werden.

Kurz nach 9.00 Uhr war an diesem Novembersamstag im Führerhaus der Zuggarnitur im Heizstrahler Feuer ausgebrochen. Austretendes Öl aus einer gerissenen Hydraulikleitung entfachte den Brand explosionsartig. Durch die Kaminwirkung im Tunnel breiteten sich die Flammen blitzschnell auf die komplette Seilbahngarnitur aus. Die Staatsanwaltschaft klagte in der Folge 16 Menschen an, alle wurden aber rechtskräftig freigesprochen. Dass die Justiz im Strafverfahren keine Schuldigen für das Feuerinferno gefunden hat, sorgt bei vielen Angehörigen bis heute für Unverständnis.