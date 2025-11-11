- Überblick
Kommentar
Das politische System wird ausgepresst
Kommentarvon Peter Nindler
Doppel- und Mehrfachbezüge, Ämtermultis auf Bundes- und Landesebene: Nach wie vor zimmern sich Politiker, Kammerfunktionäre und Interessenvertreter ihren Staat im Staat.
