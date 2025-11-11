Ärger nach Igls-Umbau
31 Millionen Euro für unfahrbaren Eiskanal: Wer jetzt mit Konsequenzen rechnen muss
Derzeit wackelt für den Sistranser Bobpilot Markus Treichl der Weltcup-Auftakt Ende November in Igls. Am Wochenende soll die zweite Bahn-Abnahme grünes Licht garantieren.
© APA/EXPA/Groder
Die Hoffnung, dass der um 31 Millionen Euro umgebaute Igler Eiskanal bei ersten Testfahrten durchgewinkt wird, erfüllte sich nicht. Auch Stubaier Gletscherschnee brachte zu wenig, ab Freitag erfolgt der zweite Versuch.