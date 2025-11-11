Die Stimme von Wilds Wossa: Sassy Holzinger präsentiert Solo-Tour in Kufstein

Am 14. November wird der Stadtsaal Kufstein zum Schauplatz eines besonderen musikalischen Highlights: Sabine „Sassy" Holzinger, bekannt als die markante Stimme der Erfolgsband Die SEER, präsentiert ihre erste Solo-Tour mit eigener Liveband.

Kufstein – Die charismatische Sängerin blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück - von ihren Anfängen als Countrysängerin über ihre Zeit als gefragte Austropop-Studiostimme für Künstler wie Ostbahn Kurti und Hans Krankl bis hin zu ihren großen Erfolgen mit der Band Die SEER.

Unter dem Motto "Die Stimme von Wilds Wossa" nimmt Sassy ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch ihr Leben. Die Konzertbesucher dürfen sich auf bekannte SEER-Hits wie "Wilds Wossa", "Schee wars, wennst do warst" und "Hoamatgfühl" freuen. Auch ihr preisgekrönter Country-Erfolg "You Are My Angel" wird Teil des Programms sein.

Lieder aus Soloalbum

Ein besonderes Highlight des Abends werden die neuen, persönlichen Lieder aus ihrem kommenden Soloalbum sein, das im November erscheinen wird. Mit der ersten Single "Mama wü tanzen" gibt die Künstlerin bereits einen Vorgeschmack auf das, was ihre Fans erwarten dürfen: authentische Songs, die tief aus dem Herzen kommen und mitten aus dem Leben gegriffen sind.

Das musikalische Spektrum des Abends spannt sich von Nashville bis ins Salzkammergut. Neben eigenen Kompositionen interpretiert Sassy auch Welthits und Austropop-Klassiker, die sie selbst durch ihr Leben begleitet haben. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Liveband, die für den passenden Sound sorgt.