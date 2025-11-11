17-jähriger Perschinka sorgte für Badminton-Sensation, Schwimm-Trio stellte neue Bestmarken auf
Badminton: Es lag in Nußdorf-Debant an Markus Perschinka, Geschichte zu schreiben. Und als erster Akteur des BC Kitzbühel/St. Johann bei den Tiroler Meisterschaften im Herren-Einzel der Allgemeinen Klasse den Titel zu holen. Der erst 17-Jährige zwang im Finale den Top-Favoriten Emanuel Schöpf in die Knie. Mit Mama Renate holte Perschinka im Mixed-Doppel auch noch Bronze. Schöpf durfte sich damit trösten, mit Ehefrau Irina Schöpf im Mixed-Doppel und mit Michael Christoph im Herren-Doppel gewonnen zu haben. Im Frauen-Einzel siegte Irina Schöpf.
Schwimmen: In Abwesenheit der beiden Aushängeschilder Simon Bucher und Bernhard Reitshammer zeigte ein anderes Tiroler Schwimm-Duo am Wochenende beim Arena-Grand-Prix in Brünn rekordträchtig auf. Der Rinner Emanuel Eder pulverisierte regelrecht die Tiroler Bestmarken über 1500 m Freistil (15:12,94) und 800 m (7:57,64) und verpasste jeweils nur knapp das Ticket für die Kurzbahn-Europameisterschaft Anfang Dezember in Lublin (POL). Dasselbe galt für seinen SC-IKB-Clubkollegen Moritz Krätschmer, der über 200 m Freistil (1:47,16) und 100 m Freistil (49,27) glänzte. Weil aller erfreulichen Dinge mitunter drei sind, durfte auch die Zirlerin Romy Pabst über 100 m Brust (1:09,04) und 200 m Brust (2:28,35) über persönliche Bestmarken jubeln. (m.i.)
Judo: Gleich sieben Medaillen eroberten Österreichs Judokas beim Jugend-Europacup im ungarischen Györ. Aus Tiroler Sicht gehörte das Rampenlicht Simon Margreiter (bis 90 Kilogramm, ATSV Jenbach), der sich mit einer tollen Leistung die Bronzemedaille erkämpfte. Mavie Rabl (bis 70 kg, JZ Innsbruck) schrammte als Fünfte knapp am Edelmetall vorbei. Peter Obexer konnte einen Kampf gewinnen, Nia Rabl, Sven Wolff, Noah Sabljo, Jakob Unterrainer-Rauter und Efe Soysal blieben diesmal ohne Sieg.