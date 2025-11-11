17-jähriger Perschinka sorgte für Badminton-Sensation, Schwimm-Trio stellte neue Bestmarken auf

Badminton: Es lag in Nußdorf-Debant an Markus Perschinka, Geschichte zu schreiben. Und als erster Akteur des BC Kitzbühel/St. Johann bei den Tiroler Meisterschaften im Herren-Einzel der Allgemeinen Klasse den Titel zu holen. Der erst 17-Jährige zwang im Finale den Top-Favoriten Emanuel Schöpf in die Knie. Mit Mama Renate holte Perschinka im Mixed-Doppel auch noch Bronze. Schöpf durfte sich damit trösten, mit Ehefrau Irina Schöpf im Mixed-Doppel und mit Michael Christoph im Herren-Doppel gewonnen zu haben. Im Frauen-Einzel siegte Irina Schöpf.

Jede Menge Rekorde und Bestleistungen: Emanuel Eder, Romy Pabst und Moritz Krätschmer (von links). © tsv

Schwimmen: In Abwesenheit der beiden Aushängeschilder Simon Bucher und Bernhard Reitshammer zeigte ein anderes Tiroler Schwimm-Duo am Wochenende beim Arena-Grand-Prix in Brünn rekordträchtig auf. Der Rinner Emanuel Eder pulverisierte regelrecht die Tiroler Bestmarken über 1500 m Freistil (15:12,94) und 800 m (7:57,64) und verpasste jeweils nur knapp das Ticket für die Kurzbahn-Europameisterschaft Anfang Dezember in Lublin (POL). Dasselbe galt für seinen SC-IKB-Clubkollegen Moritz Krätschmer, der über 200 m Freistil (1:47,16) und 100 m Freistil (49,27) glänzte. Weil aller erfreulichen Dinge mitunter drei sind, durfte auch die Zirlerin Romy Pabst über 100 m Brust (1:09,04) und 200 m Brust (2:28,35) über persönliche Bestmarken jubeln. (m.i.)

Erfolgreich beim Jugend-Europacup: die Judokas Simon Margreiter und Mavie Rabl. © Judo Tirol