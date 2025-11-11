Weltmeisterin startet nach Sturz am Stubaier Gletscher Reha-Kampf

Turin – Als Flora Tabanelli in der Vorwoche beim Training am Stubaier Gletscher stürzte und anschließend über starke Schmerzen im rechten Knie klagte, schwante den Verantwortlichen Böses. Die anschließende Diagnose bestätigte den ersten Verdacht: Kreuzbandriss.

Doch entgegen den ersten Annahmen platzte der Olympiatraum der 17-jährigen Ski-Freestyle-Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin im Big Air (noch) nicht. Die Verletzung wird vorerst konservativ behandelt. In einem Monat entscheiden die behandelnden Ärzte, ob Tabanelli bei Olympia in der Heimat realistische Chancen auf einen Start hat, oder doch eine Operation notwendig ist.

„Habe Reha-Reise begonnen“