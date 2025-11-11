Weltmeisterin startet nach Sturz am Stubaier Gletscher Reha-Kampf
Turin – Als Flora Tabanelli in der Vorwoche beim Training am Stubaier Gletscher stürzte und anschließend über starke Schmerzen im rechten Knie klagte, schwante den Verantwortlichen Böses. Die anschließende Diagnose bestätigte den ersten Verdacht: Kreuzbandriss.
Doch entgegen den ersten Annahmen platzte der Olympiatraum der 17-jährigen Ski-Freestyle-Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin im Big Air (noch) nicht. Die Verletzung wird vorerst konservativ behandelt. In einem Monat entscheiden die behandelnden Ärzte, ob Tabanelli bei Olympia in der Heimat realistische Chancen auf einen Start hat, oder doch eine Operation notwendig ist.
„Habe Reha-Reise begonnen“
Am Montag meldete sich die italienische Goldhoffnung erstmals nach ihrem schweren Sturz. „Ich habe meine Reha-Reise begonnen. Jetzt ist es an der Zeit, mit Entschlossenheit und Hingabe nach vorne zu schauen, um das zu tun, was ich am meisten liebe“, schrieb Tabanelli, die sich bei ihren Fans für die Genesungswünsche und liebevollen Nachrichten bedankte. (TT.com)