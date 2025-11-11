Krebspatientin Überdosis verabreicht? Pflegerin in Wiener Klinik unter Mordverdacht

Die Staatsanwaltschaft stehe noch am Anfang der Ermittlungen. Die Beschuldigte sei auf freiem Fuß, es bestehe kein dringender Tatverdacht.

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordverdachts. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der Austria Presse Agentur (APA) am Dienstagvormittag eine Meldung des Falter. „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, sagte Bussek.

Man habe von einem Sachverhalt Kenntnis erlangt, „der nun geprüft wird“. Die Beschuldigte befinde sich auf freiem Fuß, teilte Bussek mit. Die Staatsanwaltschaft geht demnach aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus.

Krebspatientin mit Überdosis getötet?