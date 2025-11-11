Tennis-Star im Babyglück: „Das süßeste Comeback aller Zeiten“

Tunis ‒ Für Tennis-Star Ons Jabeur verlief das Jahr bisher nicht nach Wunsch, doch nun nahm 2025 noch doch eine freudige Wende. Wie die 31-jährige Tunesierin nach ihrer Auszeit auf Instagram verkündet, wird sie im April erstmals Mutter und erwartet einen Sohn.

„Ich habe eine kleine Pause gemacht, um neu aufzubauen und wieder aufzuladen. Es stellte sich heraus, dass wir das süßeste Comeback aller Zeiten geplant haben“, schrieb die dreifache Grand-Slam-Finalistin und frühere Nummer zwei der Weltrangliste. Erst im Juli hatte Jabeur, aktuell nur mehr 79. im WTA-Ranking, eine Pause auf unbestimmte Zeit eingelegt. Nun ist offen, ob sie überhaupt noch einmal auf die WTA-Bühne zurückkehren wird. (TT.com)