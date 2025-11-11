Auto überschlug sich in Oetz mehrmals: Junger Alkolenker ist Führerschein los

Oetz – Ein junger Autolenker ist bei einem schweren Unfall in der Nacht auf Dienstag in Oetz glimpflich davongekommen. Er wurde bei einem Fahrzeugüberschlag nur leicht verletzt, seinen Führerschein ist er vorerst jedoch los.

Gegen 0.45 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Oetz nach einer E-Call-Auslösung alarmiert. Als die Beamten am Unfallort auf der B186 eintrafen, fehlte vom Lenker jedoch jede Spur: Der 21-Jährige hatte sich nach dem Unfall auf den Weg zur Polizeiinspektion gemacht, um den Unfall zu melden.

Auto landete am Dach

Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 21-Jährige bei der Fahrt talauswärts die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte die Leitschiene und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen mehrere Leiteinrichtungen und Verkehrsschilder, ehe sich der Pkw mehrmals überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.