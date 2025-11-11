Schlägerei in Lokal in Ischgl: Zwei Verletzte, drei Festnahmen

Zwei Männer wurden verletzt, einer davon mit einem Taschenmesser. Die drei Festgenommenen wurden mittlerweile wieder enthaftet. Die Ermittlungen laufen.

Ischgl – Zwei Verletzte forderte eine Schlägerei am vergangenen Wochenende in einem Ischgler Lokal. Zwei Schweizer (21 und 25), ein Ungar (22) und mehrere Österreicher sollen daran beteiligt gewesen sein, berichtet die Polizei am Dienstag. Zu dem Vorfall kam es in der Nacht auf Sonntag.

Die Auseinandersetzung zwischen den Männern begann kurz vor 3 Uhr früh im Lokal und verlagerte sich wenig später ins Freie. Dabei soll der Ungar einem 28-jährigen Österreicher mit einem Taschenmesser, das später gefunden wurde, eine rund ein Zentimeter tiefe Schnittwunde bei den Rippen zugefügt haben. Auch einer der Schweizer Beteiligten wurde verletzt. Die beiden Männer wurden mit der Rettung in die Ambulanz des Zammer Krankenhauses gebracht.