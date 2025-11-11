Doppel-Olympiasieger und Weltmeister verpasst Weltcup-Auftakt

Der regierende Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination, der Deutsche Vinzenz Geiger, verpasst den Auftakt der Olympiasaison. Er habe sich bei einem Warm-up zum Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse zugezogen, gab der 28-Jährige am Montag bekannt.

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Ruka (27. bis 30. November) sowie in Trondheim (5. bis 7. Dezember) auslassen.