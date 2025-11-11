Herber Rückschlag
Doppel-Olympiasieger und Weltmeister verpasst Weltcup-Auftakt
Bei der WM 2025 in Trondheim holte Vinzenz Geiger gleich vier Medaillen.
© IMAGO/Lise Åserud
Der regierende Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination, der Deutsche Vinzenz Geiger, verpasst den Auftakt der Olympiasaison. Er habe sich bei einem Warm-up zum Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse zugezogen, gab der 28-Jährige am Montag bekannt.
Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Ruka (27. bis 30. November) sowie in Trondheim (5. bis 7. Dezember) auslassen.
Die Winterspiele finden von 6. bis 22. Februar in Italien statt. Nach dem Rücktritt des Norwegers Jarl Magnus Riiber ist Geiger einer der großen Sieg-Favoriten. Bislang konnte der DSV-Athlet zwei Olympia-Goldene und einen WM-Titel erobern. (TT.com, APA)