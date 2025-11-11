Energiegewinnung durch bewusstes Atmen – Workshop in Elbigenalp

Am 14. und 15. November wird das Schwesternhaus in Elbigenalp zum Zentrum für Atemtechniken und Wohlbefinden. Der Verein Atempotenzial lädt zu einem zweiteiligen Workshop ein, der zeigt, wie die eigene Atmung als Kraftquelle genutzt werden kann.

Elbigenalp – Die Atmung ist mehr als nur ein lebenserhaltender Prozess – sie kann bei bewusster Anwendung zu einer wahren Energiequelle werden. Unter diesem Motto steht der Workshop „Atem – Ein Kraftwerk“, der Teilnehmern praktische und alltagstaugliche Übungen vermittelt.

Der Kurs richtet sich an alle, die mehr Ausgeglichenheit und Energie in ihrem Alltag erleben möchten. Die Teilnehmer lernen, wie bewusstes Atmen körperliche und geistige Vitalität steigern kann. „Unser Atem stärkt, richtet auf und bringt Wohlbefinden in unser Leben“, heißt es in der Ankündigung des Vereins Atempotenzial.

Besonders praktisch: Die vermittelten Techniken sind so konzipiert, dass sie leicht in die tägliche Routine integriert werden können. Der Workshop verspricht zudem Übungen, die Stabilität, Sicherheit und ein verbessertes Körperempfinden fördern.

Die Veranstaltung findet an zwei Tagen statt: Am Freitag, 14. November, von 17 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 15. November, von 9 bis 12 Uhr. Veranstaltet wird der Workshop vom Katholischen Bildungswerk Elbigenalp.