Jugend, Bildung, Inklusion: 16 soziale Projekte in Lienz mit Geldpreisen ausgezeichnet

Die Privatstiftung Lienzer Sparkasse hat den Karl Sartori Preis verliehen. Insgesamt 16 Projekte wurden mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 120.000 Euro unterstützt.

Lienz – Der Preis erinnert an Karl Sartori, unter dessen Vorsitz 1878 die Gründung der Lienzer Sparkasse erfolgte. Die Privatstiftung Lienzer Sparkasse führt diesen Gründungsgedanken fort, indem sie die Erträge aus ihrer 100-prozentigen Beteiligung an der Lienzer Sparkasse AG für gemeinwohlorientierte Zwecke in der Region einsetzt. Eine sechsköpfige Jury wählte die Preisträger aus.

Die ausgezeichneten Projekte decken ein breites Spektrum ab: Von inklusiven Begegnungsräumen und Jugendinitiativen über Bildungs- und Kulturprojekte bis hin zu Angeboten für besonders schutzbedürftige Gruppen.

So wurden etwa Initiativen unterstützt, die Kindern und Jugendlichen neue Lern- und Erlebnisräume eröffnen, Menschen mit Behinderung Beschäftigung und Teilhabe ermöglichen, kulturelle Begegnungen auf dem Land fördern oder Orte der Erinnerung und des Trosts für betroffene Familien schaffen. Auch Projekte, die Naturwissenschaften erlebbar machen, Musik- und Kulturschaffende vernetzen oder generationenübergreifende Aktivitäten anbieten, fanden Anerkennung.